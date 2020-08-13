Ученые связали резус-фактор и заражение COVID-19

Ученые связали резус-фактор и заражение COVID-19
Коронавирус. Фото: Pixabay

Чтобы установить данную взаимосвязь, испанские и бразильские ученые произвели анализ статистических данных по заболеваемости в 126 странах.

Исследование позволило сделать следующие выводы: оказывается, что в тех странах, где у населения преобладает отрицательный резус-фактор крови, присутствовало активное распространение коронавирусной инфекции.

К примеру, вспышки болезни отмечались в США, Австралии, Австрии, Бразилии, Испании, Великобритании и еще нескольких странах. Об этом сообщают «Известия».

Специалисты сошлись во мнении о том, что значение имеет именно отрицательный резус-фактор, а не группа крови. У пациентов с данной особенностью фиксируется повышенная заражаемость.

Ранее ученые уже высказали предположение о том, что активное распространение может быть связанно с взаимодействием резус-фактора и реакцией организма на инфицирование. Отмечается, что люди с отрицательным резус-фактором чаще других болеют сердечно-сосудистыми болезнями. От этого также может зависеть течение коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выявлена необычная особенность коронавируса.

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