Выявлена необычная особенность коронавируса

Выявлена необычная особенность коронавируса
Коронавирус. Фото: Pixabay

Испанские ученые смогли объяснить, почему коронавирусная инфекция поражает лишь специфические органы человека.

Согласно опубликованному в журнале Chaos исследованию, ученые выяснили, что восприимчивые к коронавирусу белки АСЕ2 взаимодействуют друг с другом в легких человека, а также с белками в других органах.

При этом молекулы могут контактировать друг с другом только при перемещениях в клеточной цитоплазме. Специалисты также выяснили, что одни клетки имеют схожий набор белков, а другие нет.

В связи с этим специалисты обратили внимание на важность препаратов, которые позволяют избегать полиорганной недостаточности при коронавирусе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирусологи нашли простой способ для снижения риска передачи коронавируса. Ученые подчеркнули, что этот способ не убивает вирус, а только может помочь снизить риск его распространения.

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