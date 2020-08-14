Гиды в Турции запугивают туристов «изоляцией»

Гиды на турецких курортах придумали новый способ обмана туристов, чтобы те покупали экскурсии.

Как сообщает TourDom.ru, ссылаясь на турагентов, прибывающим в отели Турции туристам в первый же день говорят, что если они хотят погулять за пределами отеля, т им необходимо проставить в ваучерах синюю печать. Решить это необходимо в тот же день, иначе будет проставлена красная метка, которая означает запрет на выход с территории отеля. Гиды запугивают туристов полицией, которая якобы придирается с проверками документов на улицах. В итоге доверчивые путешественники соглашаются на покупку экскурсии в первый же день.

Туроператоры подчеркивают, что таких меток нигде не ставят — ни синих, ни красных, ни черных. Передвижения по Турции не ограничены.

Правда в большинстве областей страны власти требуют носить маски на улицах. Нарушение этого правила может обернуться штрафом в 900 лир (более 9 тыс. рублей). Исключением для этой нормы стала Анталья, где маски носить обязательно только в закрытых помещениях и общественном транспорте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ростуризм дал рекомендации россиянам, которые собираются в Турцию.