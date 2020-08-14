Гиды в Турции запугивают туристов «изоляцией»

Гиды в Турции запугивают туристов &#171;изоляцией&#187;
Передвижения по Турции не ограничены. Фото: pixabay.com

Гиды на турецких курортах придумали новый способ обмана туристов, чтобы те покупали экскурсии.

Как сообщает TourDom.ru, ссылаясь на турагентов, прибывающим в отели Турции туристам в первый же день говорят, что если они хотят погулять за пределами отеля, т им необходимо проставить в ваучерах синюю печать. Решить это необходимо в тот же день, иначе будет проставлена красная метка, которая означает запрет на выход с территории отеля. Гиды запугивают туристов полицией, которая якобы придирается с проверками документов на улицах. В итоге доверчивые путешественники соглашаются на покупку экскурсии в первый же день.

Туроператоры подчеркивают, что таких меток нигде не ставят — ни синих, ни красных, ни черных. Передвижения по Турции не ограничены.

Правда в большинстве областей страны власти требуют носить маски на улицах. Нарушение этого правила может обернуться штрафом в 900 лир (более 9 тыс. рублей). Исключением для этой нормы стала Анталья, где маски носить обязательно только в закрытых помещениях и общественном транспорте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ростуризм дал рекомендации россиянам, которые собираются в Турцию.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гид курорт обман туристы турция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Начальник отдела петербургского Госстройнадзора арестован за взятку
Гиды в Турции запугивают туристов «изоляцией»
Американскую вакцину от коронавируса выпустят не раньше ноября
Стало известно, как часто нужно перезагружать смартфон
Ушел из жизни 35-летний актер из фильма «Битва за Севастополь»
Пентагон вновь возьмется за изучение НЛО
Ученые предлагают применять при лечении COVID-19 радиацию
Задержанных во время протестов в Минске обещают выпустить к утру