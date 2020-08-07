Ростуризм дал рекомендации россиянам, которые собираются в Турцию

На курорте очередная вспышка коронавируса, поэтому стоит быть внимательнее.

Россия открыла границы с Турцией 1 августа, поэтому многие граждане отправились отдыхать на море, позабыв о пандемии. В Ростуризме напомнили, что сейчас в теплой стране очередная вспышка коронавируса, так что нужно быть наготове. Для начала путешественникам рекомендуют приобрести медицинскую страховку, которая в случае чего покроет расходы на лечение. Россияне должны заполнить специальную форму, в ней указывается место пребывания, личные данные и информация для связи.

В Ростуризме отметили, что у туристов будут мерить температуру и при подозрении на заражении помещать в изоляцию. Также граждане должны носить медицинские маски, иначе им грозит штраф.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что туристам в Турции нельзя самим накладывать себе еду на шведских столах.