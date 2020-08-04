Туристам в Турции нельзя самим накладывать себе еду на шведских столах

Шведские столы все еще есть, но подходить к ним нельзя. Фото: pixabay.com

Шведские столы все еще есть, но подходить к ним нельзя. Фото: pixabay.com

Отдыхающих будет обслуживать персонал отеля, чтобы не допустить распространения коронавируса.

В отелях Турции все еще есть шведские столы, вот только пользоваться ими самостоятельно туристы пока что не смогут. Об этом пишет РИА Новости. Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыра рассказал, что отдыхающие смогут попросить принести еды у персонала отеля. Эти меры ввели в связи с пандемией коронавируса. Отмечается, что все приборы и посуду в отелях обрабатывают согласно правилам, установленным Минздравом Турции. Всех обязывают носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Напоминаем, что россиянам разрешили летать в Турцию с 1 августа. Также они могут посещать Абхазию, Великобританию, Танзанию.

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