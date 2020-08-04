Украинскую топ-модель и ее подруг избили на пляже в Турции

Дарья Кирилюк рассказала, что ее били по лицу. Фото: instagram.com/dariakyryliuk

Дарья Кирилюк рассказала, что ее били по лицу. Фото: instagram.com/dariakyryliuk

Украинскую топ-модель Дарью Кирилюк и ее друзей жестоко избили охранники пляжа Момо в Турции. Причину конфликта она не сообщила.

Девушка рассказала в своем Instagram-аккаунте, что она отдыхала на пляже в Чешме вместе со своим парнем и несколькими знакомыми. По ее словам, сначала били четырех девушек по лицу, потом охранники перешли на молодых людей.

Персонал пляжа, по словам модели, не стеснялся применять грубую силу не только в отношении мужчин, но и девушек, которых били по лицу.

Пострадавшие уже написали заявление в местную полицию. В медицинском учреждении побои на молодых людях зафиксировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине двое мужчин избили местного жителя ради мобильного телефона и фитнес-браслета. К счастью, полученные им травмы оказались несерьёзными, врачи оценили его состояние как удовлетворительное.