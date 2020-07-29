В Гатчине двое избили мужчину ради смартфона и фитнес-браслета

В городе Гатчина ночью 26 июля двое злоумышленников отняли у прохожего мобильный телефон и фитнес-браслет, нанеся удары по голове.

В правоохранительные органы о случившемся сообщил 29-летний пострадавший. К счастью, полученные им травмы оказались несерьёзными, врачи оценили его состояние как удовлетворительное. По факту грабежа, тем не менее, было возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 28 июля, около 13:30 возле дома №6 по улице Новосёлов в Гатчине сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое мужчин, 21 и 29 лет. Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах ограбления и устанавливают степень причастность подозреваемых к избиению человека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Маршала Захарова в Петербурге нашли мужчину с разбитой головой.