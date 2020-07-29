Мужчину с окровавленной головой нашли на улице Маршала Захарова

В Красносельском районе Петербурга правоохранители выясняют обстоятельства избиения мужчины. Его нашли прохожие.

Об инциденте стало известно в среду, 29 июля. 40-летнего мужчину с окровавленной головой обнаружили среди ночи возле одного из домов на улице Маршала Захарова. Пострадавший находился в сознании.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в тяжелом состоянии его доставили в ближайшее медицинское учреждение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «сантехник» избил 87-летнюю петербурженку и обчистил ее квартиру на 70 тыс. рублей. После того как хозяйка открыла дверь, мужчина ворвался внутрь, связал ее и начал требовать деньги.