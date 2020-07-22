«Сантехник» избил 87-летнюю петербурженку и обчистил ее квартиру на 70 тыс. рублей

&#171;Сантехник&#187; избил 87-летнюю петербурженку и обчистил ее квартиру на 70 тыс. рублей
Пенсионерка обратилась в полицию. Фото: pixabay

В Петербурге перед судом предстал 47-летний мужчина, напавший на пенсионерку в ее квартире.

Как сообщает городская прокуратура, надзорный орган поддержал гособвинение по уголовному делу о разбойном нападении на 87-летнюю пенсионерку. Его признали виновным.

Все произошло в жилом доме на улице Восстания. В марте 2020 года он позвонил в квартиру потерпевшей и представился сантехником управляющей компании. После того как хозяйка открыла дверь, мужчина ворвался внутрь, избил пенсионерку, связал ее и начал требовать деньги.

Потерпевшая испугалась и указала на место, где хранились сбережения и драгоценности. Похитив их, мужчина поспешил скрыться с места происшествия.

Куйбышевский районный суд приговорил его к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое южан в Новогорелово похитили мужчину, затолкав его в каршеринг.

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