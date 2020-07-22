Двое южан в Новогорелово похитили мужчину, затолкав его в каршеринг

Мужчины с «кавказской» внешностью похитили человека в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне, 21 июля, в половину пятого вечера в полицию заявили о похищении человека. Все произошло у дома №11/6 на улице Современников в Новогорелово. Там двое незнакомцев затолкали мужчину в белый каршеринговый Renault Logan и скрылись в неизвестном направлении.

Мужчина, который стал свидетелем похищения, описал внешность похитителей: кавказский тип лица, около 35-40 лет, среднее телосложение, рост 170-175 см, темные волосы, были в защитных масках.

Известно, что автомобиль двигался по проспекту Народного Ополчения, далее от улицы Лени Голикова к улице Козлова, затем от улицы Солдата Корзуна к проспекту Маршала Жукова.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный петербуржец попытался похитить енота, а потом устроил стрельбу.