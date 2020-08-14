Смольный не торопится с открытием фуд-кортов и кинотеатров

Смольный не торопится с открытием фуд-кортов и кинотеатров
Открывать кинотеатры пока не планируют. Фото: unsplash.com

Петербургские власти считают, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в городе пока не позволяет открывать кинотеатры и фуд-корты.

Вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин заявил, что показатель коэффициента распространения коронавирусной инфекции в городе равен единице. По его мнению, открывать фуд-корты и кинотеатры для петербуржцев и гостей города пока рано.

Также, по словам Елина, осенью вместе с новым учебным годов Петербург придет новая волна заражений коронавирусом из-за иногородних студентов, которые вернутся на учебу или приедут поступать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на фоне пандемии приобретают популярность автокинотеатры. Во время действия строгих ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, в Северной столице открылось сразу несколько автокинотеатров.

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