Коронавирус в Петербурге: 159 новых случаев заражения и 22 смерти

Коронавирус в Петербурге: 159 новых случаев заражения и 22 смерти
Коронавирус. Фото: Pixabay

В Северной столице обновилась статистика по заболеваемости COVID-19.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал новые данные об эпидемии коронавируса в России.

За прошедшие сутки в городе на Неве зарегистрировано 159 новых случаев инфицирования патогеном. Роста заболеваемости не отмечается, однако среднесуточный прирост остается в пределах одинаковых значений вот уже в течение нескольких недель.

Однако, грустная статистика смертности пополнилась новыми жертвами коварной болезни. За сутки скончалось 22 человека. Данный показатель резко подрос по сравнению со вчерашним днем, 13 августа, когда было зафиксировано 15 летальных исходов.

Помимо этого, побороть болезнь и полностью выздороветь смогли 72 пациента.

За все время эпидемии в Санкт-Петербурге официально зарегистрировано 33684 случая коронавируса. Поправиться сумели 24426 человек, а не справились с тяжелым течением болезни и появившимися осложнениями 2225 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки Петербурге на коронавирус проверили более 17 тыс. человек.

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