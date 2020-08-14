За сутки Петербурге на коронавирус проверили более 17 тыс. человек

За сутки Петербурге на коронавирус проверили более 17 тыс. человек
В Петербурге ежедневно проверяют горожан на коронавирус. Фото: pixabay

За последние сутки в Северной столице провели 17 097 тестов на наличие коронавирусной инфекции в организме.

Согласно оперативным данным на 10 утра пятницы, 14 августа, сейчас врачи наблюдают за здоровьем 511 человек, которые могут быть заражены ковидом. Из них 159 человек размещены в обсерваторе на севере города, 145 самоизолируются дома, а 207 человек контактировали с инфицированными в последнее время.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам о COVID-19 (номер 122) зарегистрировала 266 вызовов.

В службу экстренных вызовов обратились 44 человека. Пять человек сообщили о прибытии в Россию из-за границы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти не осталось районов в «красной» зоне по ситуации с COVID-19.

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