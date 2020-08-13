В Ленобласти не осталось районов в «красной» зоне по ситуации с COVID-19

При проведении спортивных мероприятий теперь может быть заполнено до 50% мест на трибунах (ранее – до 20%). Фото: pixabay.com

При проведении спортивных мероприятий теперь может быть заполнено до 50% мест на трибунах (ранее – до 20%). Фото: pixabay.com

По последним данным правительства Ленобласти, в «красной» зоне по эпидемиологической ситуации не осталось районов: все они успешно перешли в «желтую» и «зеленую».

Так, на данный момент в «желтой» зоне числятся Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Всеволожский, Тосненский, Тихвинский и Гатчинский районы. Остальные показывают наиболее положительную динамику в отношении распространения COVID-19 и находятся в «зеленой» зоне.

Это отражается на деятельности больниц: в обновленном постановлении правительства исчезли ограничения пребывания в стационарах для жителей «желтой» зоны, а также закреплена работа выездных медицинских комплексов. Детские сады, кинотеатры и детские игровые комнаты в торговых центрах на территории «желтой» зоны также вернулись к работе. Массовые мероприятия, при условии ношения масок и соблюдения социальной дистанции, можно проводить без ограничения численности людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мариинский театр перенес несколько концертов из-за COVID-19.