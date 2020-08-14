Собянин опроверг информацию о возвращении коронавирусных ограничений в Москву с 15 сентября

Собянин опроверг информацию о возвращении коронавирусных ограничений в Москву с 15 сентября
Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в планах города нет возвращения к ограничительным мерам, связанным с пандемией.

Собянин подчеркнул, что уже неоднократно замечал, что в информационном поле всплывает дата «15 сентября», которая может быть связана с возобновлением строгих ограничений по коронавирусу. Глава столицы отметил, что это лишь бесконечные слухи, которые не несут под собой никаких оснований. И хоть Собянин уже опровергал подобные домыслы ранее, он решил повторить, что очередного введения режима самоизоляции в городе не будет.

Напомним, ранее Роспотребнадзор уже высказывал свое мнение по поводу возникновения второй волны коронавирусной инфекции. Активных вспышек заболеваемости в России специалисты более не ожидают. Все дело в том, что у жителей регионов постепенно вырабатывается популяционный иммунитет.

Также, стоит отметить, что в России прошла регистрацию первая в мире вакцина от коронавируса. Все клинические исследования препарата прошли успешно — ни у одного из участников испытаний не возникло побочных эффектов от вакцинации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Собянин не собирается закрывать Москву из-за коронавируса.

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