Собянин не собирается закрывать Москву из-за коронавируса

Он отметил, что россияне ездят в столицу отдыхать и работать и им нельзя препятствовать.

Об этом стало известно сегодня, 18 июля. Обо всем рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с «Комсомольской правдой». Он заявил, что власти на собираются закрывать город, так как многим нужно посещать столицу из-за дел или ради отдыха.

Напоминаем, что в Москве выявили более 232 тысяч случаев заражения, большинство из них вылечились. Летальных исходов – 4271. Эксперты отмечают, что в большинстве городов России видна положительная динамика по снижению числа инфицированных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве оценили, какой будет вторая волна коронавируса в России. Ухудшение эпидемиологической обстановки стоит ждать осенью.