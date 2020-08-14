Глава центра Гамалеи прокомментировал отказ опрошенных врачей прививаться от коронавируса

Глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф Гамалеи Александр Гинцбург отреагировал на опрос о вакцинации российских препаратом, проведенный среди медицинских работников.

Напомним, половина врачей-участников опроса заявила, что не готова прививаться от коронавирусной инфекции недавно зарегистрированной вакциной, созданной в центре Гамалеи.

Гинцбург удивился подобным результатам и высказался о желании увидеть людей, которые решили поступить подобным образом. Специалист объяснил, что защититься от патогена можно лишь несколькими способами — необходимо либо переболеть тяжелой формой заболевания, что в свою очередь грозит последствиями для здоровья на всю оставшуюся жизнь, либо пройти вакцинацию. Об этом сообщает ТАСС.

Глава центра Гамалеи еще раз напомнил, что вакцина не вызвала побочных эффектов у участников клинических исследований. Также, у 100% испытуемых выработался иммунитет, что говорит о качественности, безопасности, а главное, эффективности российского препарата «Спутник V».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американскую вакцину от коронавируса выпустят не раньше ноября.