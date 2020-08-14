Американскую вакцину от коронавируса выпустят не раньше ноября

Американскую вакцину от коронавируса выпустят не раньше ноября
США зарегистрирует вакцину от коронавируса ближе к зиме. Фото: unsplash.com

Препарат от коронавируса производства Соединенных Штатов будет зарегистрирован не раньше ноября.

Глава Национального института здравоохранения США Фрэнсис Коллинз, слова которого приводит Reuters, заявил, что столь «поздние» сроки связаны с тем, что для разработки эффективной вакцины требуются масштабные клинические испытания. По словам специалиста, исследование вакцины требует участия около 10 тыс. добровольцев, что позволит собрать данные о безопасности и качестве препарата.

Тем временем стоит отметить, что первую вакцину уже зарегистрировали в России. Для населения она станет доступна с января следующего года. Массовая вакцинация будет осуществляться только на добровольной основе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи опасаются прививаться российской вакциной от COVID-19. Почти 50% опрошенных сомневаются из-за того, что препарат разработали слишком быстро.

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