Американскую вакцину от коронавируса выпустят не раньше ноября

Препарат от коронавируса производства Соединенных Штатов будет зарегистрирован не раньше ноября.
Глава Национального института здравоохранения США Фрэнсис Коллинз, слова которого приводит Reuters, заявил, что столь «поздние» сроки связаны с тем, что для разработки эффективной вакцины требуются масштабные клинические испытания. По словам специалиста, исследование вакцины требует участия около 10 тыс. добровольцев, что позволит собрать данные о безопасности и качестве препарата.
Тем временем стоит отметить, что первую вакцину уже зарегистрировали в России. Для населения она станет доступна с января следующего года. Массовая вакцинация будет осуществляться только на добровольной основе.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи опасаются прививаться российской вакциной от COVID-19. Почти 50% опрошенных сомневаются из-за того, что препарат разработали слишком быстро.