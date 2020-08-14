Яблочный Спас — 2020: традиции, приметы и поговорки

Яблочный Спас &#8212; 2020: традиции, приметы и поговорки
Яблоки. Фото: Pixabay

Gazeta.SPb.ru рассказывает о значении праздника Яблочный Спас, а также о его традициях и связанных с ним поговорках.

Яблочный спас 2020 года

Яблочный спас являлся одним из первых праздников урожая. С этого дня, согласно поверьям, природа разворачивалась от лета к осени, а затем к зиме. Традиционно Яблочный Спас приходится на 19 августа. В 2020 году это будет среда.

По закону яблоки отправили на полигон для уничтожения. Фото: Рixabay
Урожай. Фото: Рixabay

Традиции

Традиционно на Яблочный Спас в церквях освящали плоды и фрукты нового урожая, а также мед и хлебные колосья. Последние сохраняли до следующего года. В день Яблочного Спаса запекали яблоки, с ними же, а также с грибами и ягодами пекли пироги и блины, причем из постного теста. В русских деревнях девушки, думая о суженых, приговаривали: «Что загадано — то надумано! Что надумано — то сбудется! Что сбудется — не минуется!» В этот день люди выходили с песнями в поле и провожали закат. В Новгородской губернии, например, молодежь собиралась в хоровод. А у южных и западных славян Яблочный Спас считался днем начала сбора винограда.

Яблочный пирог. Фото: pixabay

Что можно делать на Яблочный Спас

Есть яблоки, конечно. На что, собственно, намекает название праздника. Однако вкушать плоды следует после их освящения. Перед тем, как отведать первый в этот день фрукт нужно загадать желание. По вкусу яблока еще судят о будущем: если кислое, впереди трудности, если сладкое — счастье и радость. Кроме того, в Яблочный Спас принято проявлять щедрость, угощая других. Но традиционную выпечку следует готовить на постном тесте.

Еще один обычай — ритуал очищения дома: яблоко нужно разрезать пополам, вырезать сердцевину, в одну из половинок вставить горящую восковую свечу и, читая молитвы и обращаясь к Господу с просьбой о защите от бед и даровании мира и согласия, обойти с нею весь дом. Натекший со свечки воск следует переложить в другую половинку, затем соединить обе части, крепко связав их веревкой. Яблоко нужно унести подальше от дома и закопать. Отметим, что церковь подобные обряды не одобряет, но многие продолжают их проводить.

Купола. Фото: pixabay.com

Чего нельзя делать в Яблочный Спас

Работать и совершать любые бытовые дела. Исключение составляет готовка. А также убивать и даже сгонять насекомых. Им следует позволить улететь самим. Согласно примете, две севшие в этот день на руку мухи сулят удачу на весь будущий год. Кроме того, нельзя придаваться чревоугодию — для верующего человека это в принципе недопустимо.

Бабочка. Фото: pixabay.com

Поговорки

Яблочный Спас сопровождается приметами и поговорками. Вот лишь некоторые из них:

Какой второй Спас, такой и январь. Каков день на второй Спас, таков и Покров. Сухой день предвещает сухую осень, мокрый — мокрую, а ясный — суровую зиму. Первая встреча осени — первые Осенины. На Второй Спас освящают в церкви яблоки, мёд и горох в стручках.

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