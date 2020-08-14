Яблочный Спас — 2020: традиции, приметы и поговорки

Gazeta.SPb.ru рассказывает о значении праздника Яблочный Спас, а также о его традициях и связанных с ним поговорках.

Яблочный спас 2020 года

Яблочный спас являлся одним из первых праздников урожая. С этого дня, согласно поверьям, природа разворачивалась от лета к осени, а затем к зиме. Традиционно Яблочный Спас приходится на 19 августа. В 2020 году это будет среда.

Традиции

Традиционно на Яблочный Спас в церквях освящали плоды и фрукты нового урожая, а также мед и хлебные колосья. Последние сохраняли до следующего года. В день Яблочного Спаса запекали яблоки, с ними же, а также с грибами и ягодами пекли пироги и блины, причем из постного теста. В русских деревнях девушки, думая о суженых, приговаривали: «Что загадано — то надумано! Что надумано — то сбудется! Что сбудется — не минуется!» В этот день люди выходили с песнями в поле и провожали закат. В Новгородской губернии, например, молодежь собиралась в хоровод. А у южных и западных славян Яблочный Спас считался днем начала сбора винограда.

Что можно делать на Яблочный Спас

Есть яблоки, конечно. На что, собственно, намекает название праздника. Однако вкушать плоды следует после их освящения. Перед тем, как отведать первый в этот день фрукт нужно загадать желание. По вкусу яблока еще судят о будущем: если кислое, впереди трудности, если сладкое — счастье и радость. Кроме того, в Яблочный Спас принято проявлять щедрость, угощая других. Но традиционную выпечку следует готовить на постном тесте.

Еще один обычай — ритуал очищения дома: яблоко нужно разрезать пополам, вырезать сердцевину, в одну из половинок вставить горящую восковую свечу и, читая молитвы и обращаясь к Господу с просьбой о защите от бед и даровании мира и согласия, обойти с нею весь дом. Натекший со свечки воск следует переложить в другую половинку, затем соединить обе части, крепко связав их веревкой. Яблоко нужно унести подальше от дома и закопать. Отметим, что церковь подобные обряды не одобряет, но многие продолжают их проводить.

Чего нельзя делать в Яблочный Спас

Работать и совершать любые бытовые дела. Исключение составляет готовка. А также убивать и даже сгонять насекомых. Им следует позволить улететь самим. Согласно примете, две севшие в этот день на руку мухи сулят удачу на весь будущий год. Кроме того, нельзя придаваться чревоугодию — для верующего человека это в принципе недопустимо.

Поговорки

Яблочный Спас сопровождается приметами и поговорками. Вот лишь некоторые из них: