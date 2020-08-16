Медики озвучили «атипичные» симптомы коронавируса

В сложившейся ситуации даже обычное недомогание является поводом заподозрить у человека инфекцию SARS-CoV. Фото: pixabay.com

В сложившейся ситуации даже обычное недомогание является поводом заподозрить у человека инфекцию SARS-CoV. Фото: pixabay.com

Специалисты Университета Восточной Англии выяснили, что у множества пожилых пациентов, находящихся в зоне риска заражения тяжелой формой COVID-19, заболевание протекает бессимптомно и с атипичными признаками.

Согласно информации ученых, в период с 7 апреля по 29 июня они протестировали на коронавирусную инфекцию 518 человек из 44 домов престарелых. Их них у 103 человек подтвердился коронавирус, хотя предшествующие заболеванию симптомы, такие как кашель, лихорадка, потеря обоняния и другие наличествовали лишь у 38% заболевших в момент проведения тестирования.

Многие пациенты, по неизвестной причине, не испытывали конкретных симптомов COVID-19, но ощущали общее «недомогание» и «состояние нездоровья».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что масочный режим в России сохранится еще на протяжении примерно двух лет.