Россиянам рассказали, сколько лет продлится масочный режим

Россиянам рассказали, сколько лет продлится масочный режим
Избежать второй волны COVID-19 можно, если часто мыть руки и носить маски. Фото: pixabay

Людям придется использовать средства индивидуальной защиты еще около двух лет. Такое заявление сделал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

По его словам, коронавиурсная инфекция станет сезонным заболеванием и будет столетиями эволюционировать, но со временем болезнь станет менее опасной.

Как сообщили РИА Новости, специалист также отметил, что избежать второй волны нового вируса можно, если соблюдать рекомендации и носить маски. Он также добавил, что при таком подходе можно будет не только избежать вторую волну, но и защититься от других сезонных инфекций.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп отреагировал на разработку в России вакцины от коронавируса.

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