В России запустили производство вакцины от коронавируса

В России запустили производство вакцины от коронавируса
Минздрав представил упаковку российской антикоронавирусной вакцины. Фото: Министерство здравоохранения РФ

Вакцина, созданная специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, запущена в производство.

Об этом в субботу, 15 августа, проинформировали в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ. Однако, остается неизвестным, насколько массовым будет первое производство препарата. Отметим, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, это произошло 11 августа.

Созданное сотрудниками центра Гамалеи лекарство основано на уже известной ученым платформе, которая также послужила базой для создания еще ряда вакцин. По словам руководителя Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриева 20 стран уже подали заявки на поставку, в общей сложности, миллиарда доз российского препарата.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российскую разработку прокомментировал лидер США Дональд Трамп.

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