Новые случаи заражения COVID-19 зафиксированы в восьми районах Ленобласти

За последние 24 часа в Ленинградской области зарегистрировали 27 положительных тестов на коронавирусную инфекцию.

Согласно данным регионального штаба по борьбе с COVID-19 на субботу, 15 августа, помимо новых случаев инфицирования коронавирусом, выявлены и случаи выздоровления — за сутки в Ленобласти выздоровели 23 человека. Летальные случаи не были зафиксированы.

Новые случаи заражения ковидом были обнаружены в 18 населенных пунктах в восьми районах Ленобласти.

Так, новые пациенты с коронавирусом выявлены в следующих районах: Всеволожский (Всеволожск, Мурино, Кудрово, поселок имени Морозова, Романовка, Бугры); Гатчинский (Гатчина, Вырица, Коммунар, Новый Учхоз); Волосовский (Курковицы, Зимитицы); Волховский (СНТ «Родина»); Выборгский (Выборг, Глебычево); Кировский (Леднево), а также в Киришах и Сланцах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выявили 5 061 новый случай заражения COVID-19 за сутки.