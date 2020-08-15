В России выявили 5 061 новый случай заражения COVID-19 за сутки

В России выявили 5 061 новый случай заражения COVID-19 за сутки
Число зараженных в России неумолимо приближается к миллиону. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки на территории России было выявлено более пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Таким образом, число заболевших коронавирусом в стране с начала ведения статистики увеличилось до 917 884 человек и неумолимо приближается к миллиону. Наибольшее количество зараженных по-прежнему выявляется в Москве, там к утру 15 августа зарегистрировали 695 новых случаев. В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 162 пациентов.

Кроме того, за сутки зафиксировали 119 летальных случаев, основной причиной которых стали последствия COVID-19. Общее количество погибших вследствие пандемии достигло 15 617 человек. При этом, к счастью, выздоровело за сутки 6 447 пациентов, всего победили болезнь уже 729 411 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки проверили на коронавирус почти 20 тысяч человек.

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