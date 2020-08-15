Ремонт дома Целибеева завершится до конца года

В Петербурге ремонтируют исторический дом Н.Ф. Целибеева, расположенный на Серпуховской улице в центре города.

Как сообщили в Смольном, всего в доме-памятнике будет 88 квартир. В них заселят участников городской программы «Молодежи — доступное жилье». Петербургские власти заявляют, что важно, чтобы молодое население переезжало жить в центр города, где для них доступно множество рабочих мест и развитая социальная инфраструктура.

Стоит отметить, что жилой дом был признан аварийным и расселен 10 лет назад. После здание передали оператору городской программы «Молодежи — доступное жилье». Работы по капитальному ремонту начались еще в прошлом году.

На объекте уже заменили перекрытия, усилили стены и отремонтировали кровлю. Сейчас рабочие завершают реставрацию фасаду и приступили к внутренней отделке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт жилых домов обойдется Петербургу в 5,2 млрд рублей.