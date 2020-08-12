Ремонт жилых домов обойдется Петербургу в 5,2 млрд рублей

Всего по Петербургу отремонтировано почти 70% крыш. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Всего по Петербургу отремонтировано почти 70% крыш. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Городские управляющие компании потратят на ремонт жилых многоквартирных домов более 5 млрд рублей.

Как сообщили в Смольном, на эти средства будет произведен ремонт кровель, фасадов, лестничных клеток и инженерных сетей в домах Петербурга.

На конец июля в Северной столице управляющие компании выполнили ряд работ на сумму 2,3 млрд рублей. В первую очередь ремонтировали старые крыши и коммуникации, чтобы успеть провести работы до начала отопительного сезона.

На сегодняшний день больше всего ремонтных работ проведено в Петроградском и Московском районах.

Всего по Петербургу отремонтировано почти 70% крыш. Работы в Красносельском и Адмиралтейском районах почти завершены — там отремонтировано уже 90% кровель.

Согласно плану, все работы должны быть завершены к 1 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что активисты Петербурга просят чиновников ускорить капремонт дома Бернштейна.