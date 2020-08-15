Бордель с секс-куклами закрылся в Петербурге спустя год работы

Бордель с секс-куклами закрылся в Петербурге спустя год работы
В Петербурге закрылся бордель с секс-куклами. Фото: pixabay

В Петербурге закрылся «досуговый центр для взрослых» Dolls Hotel, клиенты которого могли легально воспользоваться услугами секс-кукол.

Как сообщает АБН, легальный бордель с ненастоящими женщинами открылся в Северной столице в июне прошлого года. Тогда владельцы заведения анонсировали услугу секс-куклы по имени Amina, разработанной компанией Dolls Hotel совместно с производителем мужских массажеров Humble. В рекламе говорилось, что влагалище женщины из латекса обладает возможностью массажа с одновременным всасыванием, которые регулировались специальным пультом.

Для клиентов борделя были доступны десять таких кукол. Однако, по данным АБН, петербуржцы не особо заинтересовались этой идеей. Оператор московского Dolls Hotel заявил, что заведение в Петербурге закрылось около двух месяцев назад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга в пандемию закрылись 300 предприятий сферы услуг.

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