В Шлиссельбурге школьник обстрелял продавца из-за энергетика

Хулиган из Шлиссельбурга несколько раз выстрелил в местного продавца из пневмата, а после сам явился в полицию.

Об этом сообщили в региональном главке МВД России. Вечером в четверг, 13 августа, в продуктовом магазине на улице Кирова в Шлиссельбурге произошла стрельба — 15-летний мальчик обстрелял сотрудника магазина из пневматического пистолета. Причиной стал отказ кассира продавать несовершеннолетнему продавать энергетик.

Получившему пулю от школьника продавцу потребовалась медицинская помощь. После его отправили лечиться домой в удовлетворительном состоянии.

Сам хулиган решил не ждать, пока его найдут, и самостоятельно пришел в полицию для дачи объяснения. Правоохранители отпустили его под обязательство о явке.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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