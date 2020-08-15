«Зенит» всухую обыграл «Ростов» в матче РПЛ

В Ростове-на-Дону завершился матч второго тура РПЛ, в котором встретились клубы «Ростов» и «Зенит». Игра закончилась победой петербуржцев со счетом 2:0.

Первым в команде Сергея Семака отличился Сердар Азмун. У него не получилось реализовать пенальти, который был назначен арбитром за игру рукой защитника Евгения Чернова. Однако Азмун вскоре исправил ситуацию, сыграв на добивании.

Во втором тайме сине-бело-голубые остались в меньшинстве — Ярослав Ракицкий отправился отдыхать после второй желтой карточки за один тайм. Однако, несмотря на численный перевес «Ростова», петербуржцам удалось забить второй гол. Вышедший на замену полузащитник Андрей Мостовой заработал Штрафной. Мяч забил новичок «Зенита» Деян Ловрен.

Таким образом, «Зенит» догнал в турнирной таблице ЦСКА и «Локомотив», набрав шесть очков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Деян Ловрен признался в любви Санкт-Петербургу.