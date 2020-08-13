Деян Ловрен признался в любви Санкт-Петербургу

Хорватский футболист очаровался красотами Северной столицы.

Защитник петербургской команды «Зенит» Деян Ловрен в свободное от тренировок время гуляет по городу. Напомним, к сине-бело-голубым 31-летний футболист присоединился совсем недавно. До этого Ловрен уже был в России на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

Спортсмен в среду, 12 августа, опубликовал новую фотографию в своем официальном аккаунте Instagram. На снимке Ловрен находится на ночной прогулке на пароме на Университетской набережной. Примечательно, что игрок находится в шапке, так как в последние дни в городе значительно похолодало. Несмотря на это, фотокарточка была подписана признанием в любви к городу, написанном на английском языке. Защитник сообщил, что влюбился в красивый Петербург.

Напомним, Деян Ловрен до перехода в «Зенит» с 2014 года играл за«Ливерпуль». В английском чемпионате он провел 131 матч, в которых отличился 5 голами. Помимо этого, Ловрен является членом сборной Хорватии по футболу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ловрен намерен выучить русский язык и оставить след в истории ФК «Зенит».