Блогерша Саша Спилберг сдала положительный тест на коронавирус

Российская блогерша Александра Балковская, известная пользователям как Саша Спилберг, заболела новой коронавирусной инфекцией. Положительные анализы получили она и ее молодой человек.

Спилберг сообщила о своем диагнозе COVID-19 в своем Instagram-аккаунте. По словам звезды соцсетей, она была уверена, что заболела обычной простудой и даже предположить не могла, что это коронавирус.

Она отметила, что у них с молодым человеком симптомы разной тяжести. У девушки уже прошли самые тяжелые проявления болезни, а у него по-прежнему держится температура и сильная слабость.

Саша Спилберг также уточнила, что они будут вместе сидеть на карантине вплоть до 25 августа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Антонио Бандерас заразился коронавирусной инфекцией. Известный испанский актер объявил о своем положительном результате тестирования на COVID-19 в день своего 60-летия.