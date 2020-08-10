Антонио Бандерас заразился коронавирусной инфекцией

Антонио Бандерас заразился коронавирусной инфекцией
Антонио Бандерас. Фото: Instagram актера

Известный испанский актер объявил о своем положительном результате тестирования на COVID-19 в день своего 60-летия.

Сегодня, 10 августа, деятель искусства, режиссер и продюсер Антонио Бандерас празднует день рождения. Однако, отметить в компании близких и друзей круглую дату он не сумеет. Всему виной инфицирование коронавирусом. О заболевании Бандерас сообщил в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram.

Актер сообщил, что соблюдает самоизоляцию и находится под наблюдением медиков. Бандерас отметил, что у него хорошее самочувствие, однако, он испытывает чувство усталости, нехарактерное его обычному состоянию.

Знаменитый испанец уверен, что благодаря лечению и выполнению всех предписаний врачей, выздоровление наступит быстро. А пока что, внезапно появившееся свободное время он собрался провести с пользой. Бандерас намерен читать книги, писать, отдыхать и строить дальнейшие планы на будущее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Семак подтвердил случай заражения коронавирусом среди футболистов «Зенита».

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