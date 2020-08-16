«Лион» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Лион» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Финал Лиги Чемпионов состоится 23 августа. Фото: Pixabay

Французская футбольная команда «Лион» обеспечила себе выход в 1/2 Лиги Чемпионов после победы над английским «Манчестер Сити».

Футбольный матч, по итогам которого определился последний полуфиналист турнира, прошел в субботу, 15 августа, в Лиссабоне. «Лион» одержал уверенную победу над английской командой со счетом 3:1. Примечательно, что французский клуб впервые за 10 лет добился выхода в полуфинал Лиги Чемпионов.

Мусса Дембеле дважды отличился за «Лион». Голы были забиты на 79 и 87 минутах матча. Помимо этого, счет на 24 минуте открыл Максвелл Корне. «Манчестер Сити» смог поразить ворота соперника лишь однажды — гол на 69 минуте забил Кевин де Брейне.

Таким образом, в полуфинале, который пройдет 19 августа, «Лион» встретится с «Баварией», которая накануне с разгромным счетом 8:2 победила «Барселону».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Бавария» разгромила «Барселону» со счетом 8:2 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

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