«Бавария» разгромила «Барселону» со счетом 8:2 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

&#171;Бавария&#187; разгромила &#171;Барселону&#187; со счетом 8:2 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
Игра закончилась со счетом 8:2. Фото: pixabay

Мюнхенская «Бавария» установила рекорд клуба по результативности в Лиге чемпионов. Футболисты разгромили «Барселону» со счетом 8:2.

Матч прошел в Лиссабоне. В ходе игры по два мяча у немцев забили Мюллер и Филиппе Коутиньо. Еще по голу забили Иван Перишич, Серж Гнабри, Йозуа Киммих и Роберт Левандовский.

В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» сыграет против победителя матча «Манчестер Сити» — «Лион», который состоится в субботу, 15 августа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футболист Баринов рассказал о переговорах с Семаком по переходу в «Зенит». Игрок сборной России поделился информацией о том, что интерес к его кандидатуре проявляли сне-бело-голубые.

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