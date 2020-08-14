Футболист Баринов рассказал о переговорах с Семаком по переходу в «Зенит»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов сообщил, что общался с наставником сине-бело-голубых Сергеем Семаком.

Игрок сборной России поделился информацией о том, что интерес к его кандидатуре проявлял петербургский клуб «Зенит». В связи с этим, Баринов лично обсуждал детали возможного сотрудничества с Семаком. Об этом сообщает NevaSport с ссылкой на тизер программы «Футбол России», появившийся в Telegram-канале Ильи Казакова.

Напомним, Баринов ранее уже рассказывал, что отверг предложение о работе с «Зенитом». Тогда игрок сделал выбор в сторону московского «Локомотива», с которым подписал новое соглашение, рассчитанное на 5 лет. Футболист объяснил, что стало мотивом для такого решения — для него важно быть рядом с домом. В юном возрасте Баринов уже побывал вдали от своих родных и в дальнейшем хочет этого избежать.

Напомним, за Локомотив футболист играет с 2015 года. До этого он тренировался на базе клуба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Семак подтвердил случай заражения коронавирусом среди футболистов «Зенита».