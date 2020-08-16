Столкнувшиеся иномарки перекрыли дорогу на Есенина

Столкнувшиеся иномарки перекрыли дорогу на Есенина
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Северной столицы произошло ДТП с участием двух машин. Столкнувшиеся легковушки перегородили проезд.

Авария случилась в воскресенье, 16 августа, на улице Есенина. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы предположили, что водитель за рулем авто марки Subaru не заметил двигавшийся сзади Hyundai Solaris и хотел повернуть влево. В результате столкновения движение на участке было некоторое время парализовано.

Обошлось без пострадавших, аварию уже оформили инспекторы ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Петроградке белый Lexus отправил Uber в стену дома и скрылся. Таксист просит помощи у всех, кто видел момент ДТП и запомнил номера второго участника.

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