Разыскивается: на Петроградке белый Lexus отправил Uber в стену дома и скрылся

На пересечении Большой Зелениной и Малого проспекта Петроградской стороны произошло ДТП с участием автомобиля такси, который влетел в стену дома. Оказалось, что водитель не виноват, его подрезал другой автомобиль.

Авария случилась в воскресенье. 16 августа. Видеозапись с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что машина марки Lexus неожиданно решила повернуть налево с крайнего правого ряда и подрезала такси. Водитель служебного авто вывернул руль, чтобы избежать столкновения, в результате чего врезался в здание. Иномарка скрылась с места происшествия.

Таксист просит помощи у всех, кто видел момент ДТП и запомнил номера.

«Разыскивается водитель белого Lexus», — написал автор записи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что таксист Uber влетел в стену жилого дома и выставил детское кресло на Петроградке. Информация о пострадавших уточняется.