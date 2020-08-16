Таксист Uber влетел в стену жилого дома и выставил детское кресло на Петроградке

На Петроградской стороне в Петербурге автомобиль такси врезался в стену жилого дома. Передняя часть машины превратилась в груду металла.

Дорожный инцидент случился сегодня, 16 августа, у дома №1 по улице Большая Зеленина у перекрестка с Малым проспектом П.С. Фотографии с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Гонщик-таксист чуть не угробил случайного пешехода», — написал пользователь.

На кадрах видно, что машина службы Uber протаранила ограждение, вылетела на тротуар и врезалась в стену жилого дома. Рядом с разбитой машиной на асфальте стоит детское кресло.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Hyundai и «Грузовичкофф» разбились на перекрестке Шпалерной и Чернышевского, приезжала скорая. Место происшествия усыпано осколками и деталями машин.