Hyundai и «Грузовичкофф» разбились на перекрестке Шпалерной и Чернышевского, на месте скорая

Hyundai и &#171;Грузовичкофф&#187; разбились на перекрестке Шпалерной и Чернышевского, на месте скорая
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В центре Петербурга произошло ДТП с участием двух транспортных средств. На место происшествия прибыла машина скорой помощи.

Авария случилась сегодня, 16 августа, на перекрестке Шпалерной улицы и проспекта Чернышевского. Кадрами с места происшествия поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Солярис и Ларгус устроили ДТП», — написал автор записи.

На видеозаписи зафиксировано, что одним из участников аварии оказался автомобиль службы доставки «Грузовичкофф» Lada Largus. Место происшествия усыпано осколками и деталями машин.

Обстоятельства столкновения не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автоледи на Mercedes насмерть сбила пешехода на Суздальском. За рулем оказалась 23-летняя жительница. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

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