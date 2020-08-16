Петербургских медиков отправили в Узбекистан для борьбы с Covid-19

Всего Россия направила в Узбекистан 39 человек. Фото: pixabay

Всего Россия направила в Узбекистан 39 человек. Фото: pixabay

Группа специалистов Министерства здравоохранения России вылетела в Узбекистан для оказания помощи в борьбе с инфекцией Covid-19. В их числе врачи из Северной столицы.

Об этом стало известно в воскресенье, 16 августа. Врачи должны будут оценить эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу в республике.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на данные ведомства, в частности, в Ташкент вылетели специалисты из Петербурга, Московской области и Татарстана.

Всего Россия направила в Узбекистан 39 человек. Они будут работать совместно с местными медиками в течение месяца.

Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в декабре 2019 году в китайском городе Ухань провинции Хубэй.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые раскрыли новую версию появления коронавирусной инфекции.