Ученые раскрыли новую версию появления коронавируса

Ученые пришли к выводу, что вирусу удалось адаптироваться к организму человека еще восемь лет назад. Фото: pixabay

Ученые пришли к выводу, что вирусу удалось адаптироваться к организму человека еще восемь лет назад. Фото: pixabay

Коронавирус мог адаптироваться к человеческому организму в Китае еще в 2012 году. Об этом рассказали вирусолог Джонатана Латэма и биолог Эллисон Уилсон.

Исследователям удалось обнаружить записи медика, который лечил горняков из китайской провинции Юньнань, до этого две недели очищавших шахту от фекалий летучих мышей. Именно там были первый раз зафиксированы характерные для Covid-19 симптомы.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на издание The Sun, речь идет о воспалении легких, сухом кашле, болевых ощущениях в конечностях и повышенной температуре.

Несколько больных в процессе лечения были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, в результате трое из шести рабочих скончались. В ходе изучения их анализов выяснилось, что все пациенты подхватили коронавирус, похожий на атипичную пневмонию.

Исследователи отметили, есть основание считать, что болезнь уже была адаптирована к человеческому организму.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в России.