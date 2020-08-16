Стали известны сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в России

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда россияне смогут получить возможность защититься от коварного патогена.

Массово прививать жителей РФ медики начнут приблизительно через месяц после создания необходимого запаса препарата. Все дело в том, что большая часть вакцины должна пройти пострегистрационное испытание. Остальная масса лекарства после завершения исследования уже сможет пойти на проведение вакцинации. Из-за этого и произойдет небольшая задержка — минимум 2 недели, а максимум месяц. Об этом сообщают РИА-новости.

Отметим, что примерно через неделю ожидается начало пострегистрационного исследования. В его рамках вакцинацию пройдут уже около двух десятков тысяч добровольцев.

О том, что вакцина «Спутник V», созданная в Центре Гамалеи была официально зарегистрирована, сообщил 11 августа президент России Владимир Путин. Он также отметил, что его дочь уже прошла вакцинацию. Глава России заявил, что препарат действительно эффективен и не обладает негативными побочными свойствами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Правительство проследит за распределением вакцины от коронавируса.