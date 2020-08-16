Правительство проследит за распределением вакцины от коронавируса

Правительство проследит за распределением вакцины от коронавируса
Мишустин подписал соответствующее постановление. Фото: kremlin.ru

Власти надеются, что благодаря этой мере удастся избежать дефицита.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что распределением вакцины от коронавируса займется государство. Соответствующее постановление уже подписано, о чем сообщается на сайте кабмина. Власти надеются, что все регионы смогут получить достаточно препаратов и дефицита не будет.

Отмечается, что данные о поставках вакцины еженедельно будут предоставлять их производители. Они укажут, сколько и каких лекарств доставили в те или иные населенные пункты. Также обязали отчитываться о шести препаратах — дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб и левилимаб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что количество случаев коронавирусной инфекции в Петербурге достигло 34 тысяч.

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