Количество случаев коронавирусной инфекции в Петербурге достигло 34 тысяч

После обновления статистических данных по заболеваемости, количество подтвержденных случаев коронавируса в Петербурге составило 34009.

В воскресенье, 16 августа, оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал новые данные по течению эпидемии в Северной столице.

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 163 пациентов. Справились с болезнью и выздоровели 53 человека. Не смогли оправиться от осложнений или тяжелого течения болезни и скончались еще 10 человек. Ситуация с эпидемией остается на прежнем контролируемом уровне, однако снижения заболеваемости пока что больше не фиксируется.

За все время распространения патогена в городе на Неве выздоровели 24555 человек. Умерли 2255 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли почти 16 тысяч человек.