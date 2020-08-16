В Петербурге за сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли почти 16 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал новые статистические данные по проводимым исследованиям в Северной столице.

За последние сутки тесты по выявлению в организме COVID-19 прошли 15918 человек.

Медицинские работники продолжают наблюдать за 491 человеком. В обсерваторе в настоящее время находятся 159 пациентов, а на самоизоляции в домашних условиях остаются 123 петербуржца. Еще 209 человек из общего числа являются контактными с инфицированными.

В единую справочную службу по вопросам, связанным с эпидемией (номер 122), за сутки обратились 191 раз.

По экстренному номеру 112 позвонили 42 человека. Один из них сообщил о приезде на родину из-за границы. В Городскую службу скорой помощи перенаправили 11 звонков, а в полицию перевели по 4 обращениям. По всем остальным звонками специалисты дали всю необходимую справочную информацию сами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России запустили производство вакцины от коронавируса.