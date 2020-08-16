Автомобилист и велосипедист подрались на парковке у «Ленты» на Савушкина

Вечером воскресенья в Сети появилось видео конфликта возле «Ленты» на улице Савушкина. Там делили парковочное место двое мужчин.

Инцидент случился 16 августа у указанного супермаркета. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, мужчины в присутствии полицейских «помахали кулаками», оформили документы и разошлись.

«Всего на эту перепалку они потратили минут 40, не меньше», — написал автор записи.

На видеозаписи зафиксировано, как мужчина толкает другого с велосипедом, последний уворачивается. Тогда оппонент пихает ногой его двухколесный транспорт. В ответ мужчина поднимает над собой свой велосипед и угрожает бросить его на капот второго драчуна, но задуманное так и не исполнил.

Официальной информации о происшествии не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что столкнувшиеся иномарки перекрыли дорогу на Есенина.