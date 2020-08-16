В мире за сутки более 267 тысяч человек подхватили коронавирус

В мире коронавирус подтвердился у 267 тыс. человек. Число летальных исходов достигло всего за сутки шести тысяч.

Об этом стало известно в воскресенье, 16 августа. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, за сутки инфицированных Covid-19 стало больше на 267 291 человека, вирус не смогли побороть 5 985 заболевших.

С начала пандемии зарегистрировали 21 294 845 инфицированных и 761 779 скончавшихся.

Напомним,о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученых из центра Гамалеи, где разработали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции нового типа, попытались переманить. Об этом рассказал директор учреждения Александр Гинцбург.