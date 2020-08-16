Глава Центра Гамалеи рассказал о попытках переманить ученых

Ученых из центра Гамалеи, где разработали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции нового типа, попытались переманить. Об этом рассказал директор учреждения Александр Гинцбург.

В эфире телеканала «Россия 1» он рассказал, что многие западные страны пытаются переманить сотрудников центра в свои институты, но их попытки безуспешны.

Как сообщили РИА Новости, специалист отметил, что коллектив трудится в центре в течение последних десяти лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что группа медиков Министерства здравоохранения России вылетела в Узбекистан для оказания помощи в борьбе с инфекцией Covid-19. В их числе врачи из Северной столицы. Они будут работать совместно с местными медиками в течение месяца.