Ученые назвали продукты, способные убить

Американское Управление по санитарному надзору опубликовало перечень опасных для жизни продуктов, которые люди едят каждый день.

Первое место в списке заняли яйца, от употребления которых следует воздержаться, если они сырые — это чревато сальмонеллезом. Далее следуют грибы. Некоторые из них ядовиты для человека, в связи с чем лучше лишний раз перестраховаться.

Как сообщило турецкое издание Sözcü, следом в списке идут зеленые овощи. Речь идет о шпинате, руколе, брокколи, салате-латуке. Эти продукты могут также быть переносчиками инфекций, к примеру, кишечной палочки.

В список также вошли сосиски, устрицы, арахис и тунец.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что цены на продукты в России снизились впервые в этом году. Последний раз дефляция в стране была замечена в сентябре прошлого года.