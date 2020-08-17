Президент «Барселоны» объявил об увольнении главного тренера команды

Президент &#171;Барселоны&#187; объявил об увольнении главного тренера команды
Кике Сетьен оставит пост главного тренера ФК "Барселона". Фото: pixabay

В испанском футбольном клубе «Барселона» уволили главного тренера Кике Сетьена. По предварительным данным, это связано с проигрышем команды в матче с «Баварией».

Об этом рассказал президент футбольного клуба Хосеп Бартомеу. По его словам, наставник, который работал с командой с января текущего года, покинет коллектив.

Отмечается, что недовольство тренером неоднократно выражали как спортсмены команды, так и болельщики «Барселоны».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что наставник петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о прогнозе по возвращению в строй капитана команды Артема Дзюбы.

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