Президент «Барселоны» объявил об увольнении главного тренера команды

В испанском футбольном клубе «Барселона» уволили главного тренера Кике Сетьена. По предварительным данным, это связано с проигрышем команды в матче с «Баварией».

Об этом рассказал президент футбольного клуба Хосеп Бартомеу. По его словам, наставник, который работал с командой с января текущего года, покинет коллектив.

Отмечается, что недовольство тренером неоднократно выражали как спортсмены команды, так и болельщики «Барселоны».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что наставник петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о прогнозе по возвращению в строй капитана команды Артема Дзюбы.